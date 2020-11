Médico simula perda de consciência antes de morte por covid; assista

Um médico do Missouri (EUA) compartilhou um vídeo angustiante que mostra os momentos finais da vida de um paciente que está morrendo de Covid-19.

O Dr. Kenneth E. Remy, médico intensivista do Missouri Baptist Medical Center em St. Louis, compartilhou o vídeo de 78 segundos no Twitter no sábado, no qual ele imitou a visão em primeira pessoa do que o paciente veria ao receber o tratamento.

Remy, que também é vereador em Wildwood, Missouri, disse que fez o vídeo para encorajar mais pessoas a usar máscaras e manter o distanciamento social à medida que os casos de coronavírus aumentam no estado.

O vídeo começa com Remy movendo a câmera para frente e para trás para imitar o que o paciente veria enquanto conectado a um ventilador.

“Isso é o que parece quando você respira 40 vezes por minuto, tem um nível de oxigênio que cai bem abaixo de 80”, disse Remy, que está vestindo seu uniforme médico, uma máscara e um protetor de olhos.

“É assim que vai ficar”, ele acrescenta enquanto coloca o telefone na mesa e age como faria para inserir um tubo respiratório no paciente.

“Espero que os últimos momentos de sua vida não sejam assim. Porque é isso que você verá no final da sua vida se não começarmos a usar máscaras quando estivermos em público. Quando não praticamos o distanciamento social. Quando não lavamos as mãos com frequência. Porque eu garanto a você, isso será o que você verá”, continua o médico.

“Eu garanto a você, isso é o que sua mãe, ou seu pai, ou seus filhos, quando pegarem a doença covid, vão ver no final da vida. Isso é sério.” E arrematou: “Eu imploro, por favor, pratique as precauções para reduzir a transmissão dessa doença traiçoeira.”

Apelo

O médico disse que fica aflito ao ver pessoas se recusando a usar máscara. O vídeo espera sensibilizar aqueles que acreditam que não usar uma é uma declaração de liberdade. “Não podemos mais aumentar a capacidade [de atendimento]”, advertiu Remy. “Você não pode aumentar a equipe médica se os profissionais ficarem doentes.”

Remy apelou: “Usar máscara e não contrair a doença é a melhor forma de proteger as liberdades pessoais. Sua liberdade individual não importará para você quando eu colocar um tubo de respiração em você e, então, você morrer.”