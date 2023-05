McDonalds é indiciado por trabalho infantil; rede é multada em mais de R$1 milhão

Três franquias da rede McDonald's foram multadas nos Estados Unidos após autoridades encontrarem mais de 300 menores de idade trabalhando nas unidades. A investigação do Departamento do Trabalho dos EUA descobriu que mais de 60 lojas da rede empregavam crianças em funções que incluíam preparo de alimentos, atendimento aos clientes e limpeza dos restaurantes. Entre os menores, estavam duas crianças de apenas 10 anos de idade, que trabalhavam até altas horas da noite e, em um dos casos, operavam uma fritadeira, o que é permitido apenas para maiores de 16 anos.

Os restaurantes multados estão localizados nos estados de Indiana, Maryland, Ohio e Kentucky. As multas aplicadas podem chegar a US$ 212.544 (cerca de R$ 1 milhão), segundo estimativas do Ministério do Trabalho dos EUA.

VEJA MAIS

Embora as leis trabalhistas americanas permitam o trabalho a partir dos 14 anos, há restrições em relação às horas trabalhadas e às funções desempenhadas pelos menores. Desde 2018, o país tem registrado um aumento de 69% no número de casos de trabalho infantil.