Mulher afirma ter encontrado caracol em lanche do McDonald’s

Uma mulher compartilhou nas redes sociais a experiência que teve enquanto comia um lanche na rede McDonald's, na semana passada, na Inglaterra. Segundo o texto postado na última quarta-feira (11), ela afirma que sentiu algo “crocante” quando deu uma mordida no wrap de frango. Shelby Paige Forrester diz que ficou com muito nojo e fez um alerta sobre a comida com caracol. Com informações do Extra.

"Verifiquem sua salada quando você for comer no McDonald's do mercado Drayton. Eu pedi um wrap de frango e quando cheguei ao fim senti uma crocância e esperei que fosse um pedação duro de frango, mas não, não, era o maldito frango e, sim, um maldito caracol", postou a mulher.

Shelby segue contando como se sentiu com a "descoberta": "Nunca fiquei com tanto nojo em toda a minha vida. Quero dizer, poderia ser qualquer coisa, mas um maldito caracol... Seguro dizer que nunca mais vou comer em um McDonald 's. A melhor coisa é que tudo o que eles me ofereceram foi um reembolso e disseram que iriam investigar. Desculpe a comida mastigada".

A britânica contou ao The Sun que ficou com medo de ter contraído alguma doença. "Fiquei paranoica", afirmou ela. Shelby contou, ainda, que quando sentiu ter mastigado algo crocante, não conseguiu olhar o lanche para ver o que era.

"Eu cuspi e fiquei em silêncio por cerca de dez minutos. Meu marido perguntou o que havia de errado comigo. Pedi a ele para dar uma olhada no embrulho e esclarecer o que era porque eu estava totalmente mortificada", completou a consumidora.

O marido examinou o lanche e contou à esposa que ela havia mastigado um caracol. Shelby diz que ficou sem reação, sem saber se cuspia, vomitava ou colocava para fora a raiva. O casal jogou fora o resto da comida e ligou para o McDonald's para reclamar. Eles receberam um convite para voltar à lanchonete e receberem outra refeição gratuitamente, o que recusaram.

"Eu disse que queria meu dinheiro de volta e que a reclamação fosse levada adiante. Gostaria de uma compensação por ter um caracol na minha boca", afirmou Shelby.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)