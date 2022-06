Cliente encontra lagartixa em refrigerante e lanchonete é multada em R$ 6,3 mil

Após um cliente encontrar uma lagartixa morta dentro de um copo de refrigerante servido por uma lanchonete da rede McDonald's, em Ahmedabad, na Índia, a filial foi multada na semana passada ao equivalente a R$ 6,3 mil. O homem, Bhargav Joshi, que publicou a surpresa desagradável nas redes sociais, reclamou com o gerente e afirmou que o funcionário da lanchonete riu da situação e apenas ofereceu a devolução do dinheiro gasto no lanche (cerca de R$ 19). As informações são do site India.com e do UOL.

O caso viralizou nas redes sociais e a lanchonete foi multada, fechada para higienização e passará por inspeções regulares durante três meses. O McDonald's informou que investiga o caso e se comprometeu com a qualidade dos lanches e higiene das instalações.

Em maio deste ano, outro consumidor do McDonald's, desta vez na província de Mpumalanga, na África do Sul, disse ter encontrado um sapo pequeno na maionese de um sanduíche de frango, como divulgou o site "TimesLive".