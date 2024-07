Mau funcionamento do Falcon 9 da SpaceX coloca em risco missão de satélite Starlink

WASHINGTON (Joey Roulette/Reuters) - Um motor de segundo estágio do foguete Falcon 9 da SpaceX sofreu um mau funcionamento no espaço na noite de quinta-feira, o que colocou em risco sua carga útil de satélites Starlink, a primeira falha em mais de sete anos de um foguete do qual o setor espacial global depende.

Aproximadamente uma hora após a decolagem do Falcon 9 da Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, na noite de quinta-feira, o segundo estágio do foguete no espaço não conseguiu reacender e lançou seus 20 satélites Starlink em uma órbita muito mais baixa do que o planejado, onde correm o risco de queimar na atmosfera da Terra.

A tentativa de reacender o motor no espaço "resultou em uma Desmontagem Rápida Não Programada do motor por razões atualmente desconhecidas", escreveu o presidente-executivo da SpaceX, Elon Musk, em sua plataforma de mídia social X usando um termo do setor que geralmente significa explosão.

A missão fracassada do foguete mais ativo do mundo interrompe uma cobiçada sequência de sucesso que manteve o domínio da SpaceX no setor. Muitos países e empresas espaciais dependem da empresa privada, avaliada em cerca de 200 bilhões de dólares, para enviar seus satélites e astronautas ao espaço.

Musk disse que a SpaceX está atualizando o software dos satélites Starlink para forçar seus propulsores de bordo a disparar com mais força do que o normal a fim de evitar uma reentrada atmosférica ardente.

"Ao contrário de um episódio de Star Trek, isso provavelmente não funcionará, mas vale a pena tentar", disse.

A falha na ignição do motor ocorreu na 354ª missão do Falcon 9 e foi a primeira do Falcon 9 desde 2016, quando um foguete explodiu em uma plataforma de lançamento na Flórida e destruiu a carga útil de seu cliente, um satélite de comunicações israelense.