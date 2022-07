Massacre na África do Sul deixa 15 mortos

Um tiroteio, ocorrido neste domingo (10), deixou pelo menos 15 pessoas mortas e 10 feridas, em um bar no Soweto, município sul-africano.

Segundo relatos, o massacre ocorreu pouco depois da meia noite quando um grupo de homens armados com rifles e pistolas entrou no bar e começou a atirar de forma aleatória, atingindo as vítimas, que têm idade de 19 a 35 anos. As informações são do metrópoles.

A polícia informou que 12 pessoas foram mortas no local, duas morreram no hospital e 11 foram levadas às pressas, sendo 4 em estado crítico.

O comissário da polícia de Gauteng, Elias Mawela, em atualização posterior, informou que o número de mortos chega a 15 pessoas.

“É uma cena ruim. Quando você vê os corpos [que] estão empilhados, você pode ver que cada uma dessas pessoas estava lutando para sair da taverna”, disse.

Ainda não se sabe o motivo do ataque, porém as investigações estão em andamento.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de keila Ferreira, coordenadora do núcleo de política.