Massacre em asilo na Croácia deixa pelo menos cinco mortos

Pelo menos cinco pessoas morreram e três ficaram feridas, nesta segunda-feira (22.07), em um massacre ocorrido em um asilo no leste da Croácia, segundo a televisão nacional.

VEJA MAIS

De acordo com as primeiras informações divulgadas por meios de comunicação locais, um homem entrou no estabelecimento localizado na cidade de Daruvar, a 130 km da capital Zagreb, e abriu fogo. O homem conseguiu fugir, mas foi rapidamente preso pela polícia. O suspeito, nascido em 1973, teria matado sua mãe.

As outras quatro vítimas são outros residentes e empregados. Outras três pessoas ficaram feridas, uma delas em gravidade, segundo o jornal Jutarnji List.