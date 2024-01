Marinha indiana resgata tripulação de navio com minério do Brasil após tentativa de sequestro

A Marinha da Índia realizou com sucesso nesta sexta-feira (5) o resgate da tripulação do MV Lila Norfolk, um navio cargueiro de bandeira liberiana que transportava minério de ferro do Brasil. O incidente ocorreu após uma tentativa de sequestro no Mar da Arábia, registrada na quinta-feira (4).

A rápida ação da Marinha indiana se deu menos de 24 horas após receber um alerta sobre o sequestro do MV Lila Norfolk, localizado a cerca de 460 milhas náuticas (850 km) da Somália. O navio de guerra interceptou o graneleiro e garantiu a segurança da tripulação, que havia se refugiado na cidadela do navio, um espaço equipado com meios de comunicação e suprimentos, utilizado em casos de pirataria.

Todos os 21 tripulantes a bordo, incluindo 15 indianos, foram resgatados, e um navio de guerra auxiliou na restauração da energia para permitir que o MV Lila Norfolk retomasse sua viagem.

Navio partiu de porto do Rio de Janeiro

O MV Lila Norfolk, com capacidade para 170 mil toneladas, transporta minério de ferro. Embora o proprietário da carga ainda não esteja claro, dados do terminal da LSEG indicam que o navio partiu do porto de Açu, no norte do Rio de Janeiro, com destino a Khalifa bin Salman, no Bahrein, conforme informado pela empresa britânica de segurança marítima Ambrey. A Anglo American, empresa exportadora de minério de ferro pelo porto, ainda não se pronunciou sobre o assunto.

A Marinha Indiana destacou que a tentativa de sequestro foi provavelmente abortada devido à intervenção eficaz da Marinha indiana, incluindo aeronaves de patrulha marítima e interceptação por um navio de guerra.

A região do Mar da Arábia tem enfrentado um aumento nos ataques, levando a Marinha indiana a intensificar sua vigilância na área. O sequestro e as tentativas de sequestro de navios comerciais no Golfo de Áden e no Mar da Arábia recomeçaram em dezembro, após seis anos de relativa tranquilidade.