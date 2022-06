Marido pede divórcio após esposa servir macarrão instantâneo em todas as refeições

Um homem virou assunto nas redes sociais após decidir pedir o divórcio sob alegação de que a esposa servia macarrão instantâneo, conhecido popularmente como miojo, em todas as refeições do dia. O fim inusitado da união foi relatado pelo juiz indiano ML Raghunath, ao jornal New Indian Express.

Segundo o magistrado, a ocorrência foi registrada em um tribunal da cidade de Ballari, no sul da Índia. "O marido disse que a esposa não sabia preparar outra comida além do macarrão Maggi (marca do produto). Era macarrão no café da manhã, almoço e jantar", disse o juiz, alegando ainda que a esposa só comprava macarrão no mercado.

O divórcio foi concluído em consentimento mútuo entre o casal e dividiu a opinião dos internautas. "Ué era só ele fazer comida", disse uma mulher ao ler o caso. "E por que ele não foi cozinhar????", perguntou outra. "Boa ideia quando as mulheradas quiserem divórcio, miojo neles!!!!!!!", divertiu-se uma.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)