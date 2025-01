Mais de 200 pegadas de dinossauros são descobertas em pedreira no Reino Unido

Centenas de pegadas de dinossauros, que datam da metade da Era Jurássica, foram descobertas em uma pedreira em Oxfordshire, no sul da Inglaterra. A informação foi divulgada pela emissora inglesa BBC, nesta quinta-feira (2).

De acordo com pesquisadores das Universidades de Oxford e Birmingham, acredita-se que as pegadas encontradas na pedreira Dewars Farm mostram idas e vindas de pelo menos duas espécies de dinossauros, incluindo Megalosaurus e Cetiosaurus.

A escavação encontrou cinco trilhas extensas, uma das quais media mais de 150 metros de comprimento. Segundo os paleontólogos envolvidos, a expectativa é que ainda mais caminhos sejam revelados enquanto os pesquisadores avançam pelo sítio.

“Este é um dos locais de pegadas mais impressionantes que já vi, em termos de escala, em termos do tamanho das pegadas”, disse Kirsty Edgar, micro paleontóloga da Universidade de Birmingham, à BBC. “Você pode voltar no tempo e ter uma ideia de como teria sido, essas criaturas enormes vagando por aí, cuidando de suas próprias vidas”, explicou.

A maioria das trilhas foi feita por saurópodes, dinossauros herbívoros gigantescos de pescoços longos que andavam sobre quatro patas. Já a quinta foi feita pelo dinossauro carnívoro Megalossauro, um predador de nove metros que tinha pés de três dedos com garras. Segundo os pesquisadores, as pegadas têm cerca de 166 milhões de anos e se cruzam em certo ponto.

Pegadas de dinossauros foram descobertas na Pedreira Dewars Farm, em Oxfordshire, no Reino Unido (Imagem: Reprodução / Mark Witton)

Descoberta

As pegadas foram encontradas após um trabalhador da pedreira, Gary Johnson, sentir “solavancos incomuns” enquanto retirava argila do local. “Eu estava basicamente limpando o barro e bati em um monte, e pensei que fosse apenas uma anormalidade no solo”, contou.

Gary explicou que pensou que fossem pegadas de dinossauros após se lembrar de uma descoberta feita na região na década de 1990. “Achei que era a primeira pessoa a vê-los. E foi tão surreal – um momento meio arrepiante, na verdade”, descreveu ele.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)