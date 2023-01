Mãe e filha que vendem conteúdo adulto no OnlyFans rebatem críticas: 'Nos divertimos muito'

A australiana Evie Leana (37) está sendo criticada pelos internautas por conta da venda de conteúdo erótico que produz ao lado da filha, na plataforma de conteúdo por assinatura OnlyFans.

Evie, que é conhecida na Austrália como Adelaide, afirmou em entrevista para o tablóide britânico Closer que não se arrepende e que está se divertindo produzindo o conteúdo ao lado da filha Tiahnee, de 20 anos. “Nunca vou me arrepender de fazer OnlyFans com a minha filha, nos divertimos muito”, afirmou.

Mãe e filha faturam com conteúdo adulto

Evie tem quatro filhos, além de Tiahnee, com quem já faturou cerca de R$620 mil, somente com a venda de conteúdo adulto para a plataforma. A jovem afirmou que a parceria com a mãe aumentou o interesse do público, que fez com que ambas ganhassem mais dinheiro e mais fãs.

Segundo a própria Tiahnee, o dinheiro arrecadado com a plataforma já lhe permitiu adquirir uma casa própria, além de independência financeira. Ela também afirmou que consegue agradar as pessoas que mais gosta com presentes.