Mãe de quatro filhos que postava contra máscara e vacina, acaba morrendo de covid

Uma mãe de quatro filhos da Califórnia (EUA) que foi abertamente contra vacinas e máscaras morreu de covid-19. As informações foram divulgadas pelo Daily Mail.

Kristen Lowery, 40, de Escalon, Califórnia, faleceu "inesperadamente" em 15 de setembro, de acordo com uma página do GoFundMe, que levantava dinheiro para as despesas do funeral.

Em capturas de tela tiradas do Facebook, membros da família dizem que ela perdeu a batalha contra a covid-19 - depois de postar frequentemente conteúdo protestando contra vacinas e se rotular como “sem máscara” e uma “livre pensadora”.

O perfil de Lowery no Facebook foi definido como privado, mas as capturas de tela foram postadas no Reddit e em outros sites.

Lowery havia feito uso de modelos para suas fotos de perfil, incluindo uma em que se lia “sem máscara, sem focinheira, não vacinada, sem medo. Juntos, nós vencemos”.

E outra se lia: “Livre pensadora. Questionar tudo. Pesquisar é obrigatório”.

Ela também parece ter ido a algum tipo de protesto ou evento anti-vacina segurando uma placa dizendo “Dê voz aos prejudicados da vacina”. Na foto, ela também vestia uma camisa que dizia: “Eu confiei neles. Nunca mais”.

Ainda outra foto estava alinhada com uma borda onde se lia “Mães pela Liberdade”. Lowery era mãe de quatro filhos em idade escolar, Tayden, McKenna, Ella e Ryenn.

Hospital

Mas, no início deste mês, a irmã, Cassie, escreveu no Facebook que Lowery estava “no hospital lutando pela vida contra covid e a pneumonia".

"Minha irmã ainda tem uma longa vida. Precisamos de você aqui. Seus filhos amam e sentem muito a sua falta. Por favor, não desista", escreveu ela.

Ela também alertou que isso não era "político" e ela não estava interessada em ouvir a opinião de ninguém sobre vacinas.

Então, na semana passada, dois membros da família postaram no Facebbok que Lowery "morreu de covid".

“Muitas pessoas precisam dela aqui, mas Deus deve ter planos especiais para ela no céu”, escreveu a tia.