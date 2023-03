Mãe confunde filhos gêmeos de 45 dias de vida e pede ajuda ao governo para diferenciar bebês

Uma mãe argentina viveu uma confusão digna de novela das 9 em Córdoba, na Argentina. Sofia Rodríguez, mãe de dois filhos gêmeos de 45 dias de vida, não conseguia identificá-los e recorreu às redes sociais em busca de ajuda. Em 2 de março, ela postou: "Preciso que me digam qual é qual!". A mulher teve de procurar a polícia, sem conseguir saber qual dos filhos era Lorenzo e qual era Valentín.

No último dia 15 de março, o Registro Nacional de Las Personas (Renaper), órgão do Ministério do Interior argentino, foi à casa da família para coletar as digitais dos recém-nascidos e compará-las com os dados biométricos colhidos no nascimento. Finalmente, Lorenzo e Valentín foram identificados.

Como tudo aconteceu?

A confusão começou quando Lorenzo e Valentín receberam alta da maternidade ainda com as pulseirinhas de identificação. No entanto, elas ficaram apertadas em pouco tempo e os pais, na hora de limpar os bebês após um episódio de vômito, tiraram as roupinhas rapidamente.

Sofía enviou uma foto dos bebês para o namorado, com um lembrete: Valentín está de body cinza. Mas a confusão persistiu e a mãe acabou recorrendo às redes sociais em busca de ajuda. "Cada um tem seu histórico clínico e sua identidade", respondeu a mãe às sugestões de que ela escolhesse os nomes dos filhos, já que os bebês não saberiam quem eram.

Um dos bebês até recebeu a mesma vacina duas vezes, tamanha era a semelhança entre eles.