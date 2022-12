Únicos gêmeos nônuplos do mundo vão para casa após um ano e meio no hospital

Os pais dos únicos nônuplos do mundo retornaram para casa após um ano e meio sob cuidados de uma equipe especial de um hospital do Marrocos. Halima Cissé, de 26 anos, e Abdelkader Arby, de 36, estavam hospedados perto da clínica especializada Ain Borja, em Casablanca, já que os nove filhos precisavam de cuidados de uma equipe multidisciplinar. Com informações do Extra.

A mãe dos nônuplos conta que quase morreu devido à perda de sangue durante a cesariana prematura. Após o nascimento, os gêmeos precisaram ser mantidos em incubadoras. Inicialmente, Halima afirma que foi informada que estava grávida de sete bebês. Ela passou duas semanas em um hospital de Mali, antes de ser transferida para o Marrocos, onde teria mais assistência.

Nesta semana, a família voltou a Mali para finalmente apresentar os nônuplos à sua grande, nova e feliz família.

"Foi uma longa espera, com muitas lágrimas, mas os bebês agora estão todos em forma e todos estão felizes por voltar para casa", disse um amigo próximo da família ao "Daily Mail". "As crianças estão ficando mais fortes a cada dia e realmente se dão bem umas com as outras. Elas são realmente muito fofas", acrescentou.

O governo de Mali está dando "grande apoio" aos pais, e a sua nova casa foi "especialmente projetada para uma família muito grande e está equipada com tudo o que eles precisam".

Os filhos – cinco meninas (Kadidia, Fatouma, Hawa, Adama e Oumou) e quatro meninos (Mohammed VI, Oumar, Elhadji e Bah) – nasceram em 5 de maio de 2021 e desde então são "extremamente exigentes", precisando de mais de 100 lenços e seis litros de leite todos os dias. O casal, que se uniu em 2017, tem outra filha, Souda, de 3 anos.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)