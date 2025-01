Macron pede para Europa 'acordar' e gastar mais em Defesa, após posse de Trump

O presidente da França, Emmanuel Macron, chamou a Europa para "acordar" e gastar mais com Defesa, com o objetivo de reduzir a dependência dos Estados Unidos, durante discurso para militares franceses na segunda-feira, 20.

Macron se referiu às esperadas mudanças na política externa de Washington, especialmente em relação à guerra na Ucrânia, com a posse de Donald Trump, dizendo que trata-se de uma "oportunidade para um despertar estratégico europeu". "O que faremos na Europa amanhã se nosso aliado americano retirar seus navios de guerra do Mediterrâneo? Se enviarem seus caças do Atlântico para o Pacífico?", questionou o líder francês.

Trump criticou o custo da guerra na Ucrânia para os contribuintes dos Estados Unidos por meio de grandes pacotes de ajuda militar e deixou claro que quer transferir mais do ônus fiscal para a Europa.

Para Macron, a França e a Europa precisam se adaptar às ameaças e aos interesses de mudança. "Quem poderia imaginar há um ano que a Groenlândia estaria no centro dos debates políticos e estratégicos? É assim que é", disse. Fonte: Associated Press.