Trump assina decreto que extingue cidadania para bebês de pais que estejam ilegalmente no EUA

O recém-empossado presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto na segunda-feira (20) que limita a emissão de documentação de cidadania para bebês nascidos de pais que não estejam em situação legal nos EUA.

Com o decreto, a cidadania por direito de nascença não será emitida se a mãe do bebê estiver ilegal nos EUA e o pai não for um cidadão norte-americano ou residente permanente legal no momento do nascimento da referida pessoa.

VEJA MAIS

Também não será concedido o direito à cidadania caso a mãe esteja legalmente nos EUA, mas de forma temporária. A cidadania por direito de nascença, que garante a cidadania a qualquer pessoa nascida em solo norte-americano, é protegida pela 14ª Emenda da Constituição do país e não pode ser revogada sem passar pelos devidos processos jurídicos.

O decreto de Trump sobre os documentos que reconhecem a cidadania dos EUA vale para indivíduos que atendem a esses critérios e nasceram nos EUA 30 dias após a assinatura da ordem.