Macron e Le Pen vão disputar segundo turno nas presidenciais francesas

A França terá um segundo turno entre o centrista Emmanuel Macron e a ultradireitista Marine Le Pen, os dois candidatos mais votados no primeiro turno das eleições presidenciais deste domingo (10), com uma vantagem maior do que o esperado a favor do presidente. As informações são da Agência France Press.

Macron, no poder desde 2017, tinha entre 27,6% e 29,7% dos votos, seguido de Le Pen, com 23,5% a 24,7%, segundo as primeiras estimativas. O esquerdista Jean-Luc Mélénchon (19,8% a 20,8%), o terceiro mais votado, ficou de fora do segundo turno, que será realizado em 24 de abril.

Assim que estas primeiras estimativas foram divulgadas, os candidatos da direita, ecologista, socialista e comunista pediram votos em Macron no segundo turno para impedir a vitória de Le Pen.

"Não se deve dar um único voto a Le Pen!", disse Mélenchon, candidato da França Insubmissa, sem pedir votos explicitamente para o atual presidente.