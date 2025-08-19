Macron chama Putin de 'predador' e 'ogro'

O presidente francês, Emmanuel Macron, alertou nesta terça-feira (19) os aliados europeus a não confiarem no presidente russo, Vladimir Putin, a quem chamou de “predador”, “um ogro às nossas portas” e “uma força desestabilizadora”.

As declarações ocorreram após a reunião em Washington entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o líder ucraniano, Volodimir Zelensky, e vários chefes de Estado europeus, na qual foi discutida a possibilidade de um encontro entre Putin e Zelensky.

“Putin raramente honrou seus compromissos”, disse Macron em entrevista ao canal LCI. “Ele tem sido constantemente uma força desestabilizadora. Ele tenta redefinir as fronteiras para aumentar seu poder.”

Segundo Macron, a Rússia “não voltará à paz e a um sistema democrático aberto da noite para o dia”.

“Inclusive para sua própria sobrevivência, ele (Putin) precisa seguir se alimentando. É assim. E por isso ele é um predador, um ogro às nossas portas”, declarou.

O presidente francês acrescentou ainda que “não estou dizendo que a França será atacada amanhã, mas é uma ameaça para os europeus (...). Não devemos ser ingênuos”.

Em outra entrevista, concedida à emissora americana NBC News, Macron afirmou não compartilhar do otimismo de Trump sobre a possibilidade de alcançar um acordo de paz.

“Quando olho para a situação e os fatos, não vejo que o presidente Putin queira a paz agora, mas talvez eu seja muito pessimista”, disse.