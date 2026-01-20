Capa Jornal Amazônia
Lula: Vocês já perceberam que Trump quer governar o mundo pelo Twitter?

Em seu primeiro mandato, Trump usava o então Twitter (hoje X) para anúncios e comentários. Depois de ser banido da rede, passou a usar a Truth Social, rede social dele próprio

Estadão Conteúdo
fonte

Lula encontrou Trump em outubro de 2025 (PR/Ricardo Stuckert)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, questionou a forma do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, governar, com amplo uso das redes sociais. Em seu primeiro mandato, Trump usava o então Twitter (hoje X, depois de ser comprado pelo empresário Elon Musk) para anúncios e comentários. Depois de ser banido da rede, passou a usar a Truth Social, rede social dele próprio.

O comentário de Lula se deu enquanto o presidente brasileiro discursava em evento em Rio Grande (RS), na entrega de unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida. Lula criticou o uso intenso de celulares, algo que ele faz de forma recorrente em seus discursos e no dia-a-dia no Palácio do Planalto.

"Todo deputado é viciado nisso (celular). Estava esperando se ia ter alguém com o celular, porque eu ia comer o fígado aqui. Na minha sala é proibido entrar com celular, no gabinete é proibido. Às vezes você está falando e fica olhando e as pessoas estão (olhando para o celular), não estão na reunião", declarou o presidente brasileiro.

Lula, então, comentou sobre os hábitos de Trump, com quem ele estabeleceu uma relação mais próxima nos últimos meses.

"Vocês já perceberam uma coisa, que o presidente Trump quer governar o mundo pelo Twitter? É fantástico. Todo dia ele fala uma coisa e todo dia o mundo fala da coisa que ele falou. Vocês acham que é possível? É possível tratar o povo com respeito se eu não olhar na cara de vocês, se eu achar que vocês são objetos, e não um ser humano", afirmou o petista.

