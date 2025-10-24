Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Lula segue para Kuala Lumpur, na Malásia

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decolou de Jacarta às 12h39 (pelo horário local, 2h39 em Brasília) desta sexta-feira, 24, com destino a Kuala Lumpur, capital da Malásia.

A partida marcou o fim da visita de dois dias à Indonésia, onde Lula se reuniu com o presidente Prabowo Subianto, participou da assinatura de acordos bilaterais e se encontrou com empresários dos dois países.

Na Malásia, o presidente inicia a segunda etapa da viagem pela Ásia, que inclui reuniões bilaterais e a participação na cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), marcada para domingo, 26, em Kuala Lumpur.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LULA

MALÁSIA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Chefe de Estado não está aí para matar pessoas, diz Lula sobre ataques de Trump ao tráfico

24.10.25 7h22

Vieira diz que relação entre Brasil e Indonésia vive o melhor momento da história

24.10.25 7h18

Putin diz que reunião com Trump deve ser preparada e que sanções dos EUA prejudicam relação

23.10.25 13h38

Milei reforça ala econômica do governo e escolhe Pablo Quirino para chefiar Relações Exteriores

23.10.25 13h27

MAIS LIDAS EM MUNDO

TRÁFICO SEXUAL

Cantora do The Voice é morta na Tailândia após cair em golpe de emprego falso; órgãos são vendidos

Vera Kravtsova, de 26 anos, foi vítima de tráfico sexual e teve seus órgãos removidos após sequestro

19.10.25 17h11

homicídio doloso

Menina de 2 anos morre após ser esquecida no carro; pai estava jogando e vendo pornografia

Criança foi encontrada sem vida dentro de veículo a 42°C; homem teria se distraído com videogame e bebida alcoólica

17.10.25 17h29

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Inacreditável!

Homem faz operação para reduzir 'nariz gigante' e voltar a beijar a esposa; veja o antes e depois

Gerard McAliece, de 68 anos, sofre de rinofima, doença rara que provoca crescimento exagerado do nariz

14.10.25 23h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda