Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Nos EUA, nevasca deixa 30 mortos e mais de 500 mil pessoas sem energia

Estadão Conteúdo

Subiu para 30 o número de mortos em decorrência da grande tempestade de inverno que atinge os Estados Unidos há três dias. O saldo foi atualizado pelas autoridades do país no final da noite da segunda-feira, 26. Além das temperaturas abaixo de zero, mais de 500 mil pessoas estão com o fornecimento de energia elétrica interrompido. Voos e aulas foram cancelados.

Ao menos 20 Estados e a capital americana, Washington, decretaram estado de emergência. A nevasca é causada por uma deformação do vórtice polar, uma massa de ar que normalmente fica acima do Polo Norte, mas que se deslocou para o sul.

Em algumas partes dos Estados de Minnesota e Wisconsin, o Serviço Nacional de Meteorologia do país registrou, temperaturas de até -30,6ºC. O vento gelado agrava a sensação térmica.

Em Nova Jersey, um homem foi encontrado morto na neve com uma pá nas mãos. Na cidade de Nova York, outras oito pessoas foram encontradas sem vida.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/INVERNO/TEMPESTADE

mortes
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Coreia do Norte dispara míssil balístico na direção do Mar do Japão

27.01.26 8h32

mundo

Irã: número de mortos em protestos contra o governo passa dos 6 mil

Mais de 41,8 mil pessoas foram presas nos atos

27.01.26 7h28

Nos EUA, nevasca deixa 30 mortos e mais de 500 mil pessoas sem energia

27.01.26 7h23

Prefeito diz que alguns agentes federais começarão a deixar Minneapolis, nos EUA

26.01.26 20h08

MAIS LIDAS EM MUNDO

Novo estilo?

Por que Macron usou óculos escuros durante discurso em Davos? Entenda o motivo

Acessório chamou atenção durante o Fórum de Davos e teve motivação médica, segundo o governo francês

20.01.26 14h38

ATAQUE

Homem coloca fogo em estátua de Cristiano Ronaldo e revela que é o último aviso; saiba o motivo

Nas imagens, ele aparece mostrando o dedo do meio para a câmera em tom de deboche

21.01.26 12h00

PROTESTO

Nova-iorquinos pedem impeachment de Trump em protesto contra avanço do fascismo

Manifestantes criticam políticas migratórias, relações internacionais e denunciam retrocessos democráticos

21.01.26 10h49

MUNDO

Ataque russo em Kiev deixa 5.600 prédios sem aquecimento em meio a inverno rigoroso

A Ucrânia está enfrentando um dos invernos mais rigorosos dos últimos anos

20.01.26 7h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda