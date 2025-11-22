Lula: funcionamento do G20 como instância de diálogo e coordenação está ameaçado

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o "o próprio funcionamento do G20 como instância de diálogo e coordenação está ameaçado", em seu discurso na primeira sessão da Cúpula de Líderes, neste sábado, 20. "É preciso preservar a capacidade deste fórum de tratar os grandes temas da atualidade. Se não formos capazes de encontrar caminhos dentro do G20, não será possível fazê-lo em um mundo conflagrado", disse.

O discurso não fez menção direta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas ocorre no momento em que o líder norte-americano escolheu boicotar a reunião do G20, por desentendimentos com a anfitriã África do Sul.

Lula pontuou que G20 nasceu em resposta à crise de 2008 e disse que as intervenções feitas pelo fórum foram fundamentais para evitar um "colapso de proporções catastróficas", mas ponderou que "a resposta oferecida pela comunidade internacional foi incompleta e produziu efeitos colaterais que perduram até hoje".

"Enveredamos por uma trilha que repetiu a receita de austeridade como um fim em si mesmo, que aprofundou desigualdades e que ampliou tensões geopolíticas. Agora, o protecionismo e o unilateralismo ressurgem como respostas fáceis e falaciosas para a complexidade da realidade atual. Seus efeitos exacerbam os problemas que enfrentamos", emendou o presidente brasileiro.

Ele defendeu ainda que a desigualdade extrema representa um risco sistêmico para todas as economias. Disse que sem atender às demandas dos países em desenvolvimento não será possível restabelecer o equilíbrio global, nem assegurar prosperidade que seja sustentável no longo prazo.

"O G20 deve incentivar a adoção de mecanismos inovadores de troca de dívida por desenvolvimento e por ação climática. O debate sobre tributação internacional e taxação dos super-ricos é inadiável", ressaltou Lula.