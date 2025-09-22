Lula concede entrevista exclusiva à 'PBS News' na manhã desta segunda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concede entrevista exclusiva à PBS News, uma rede de tv americana, a partir das 10h, horário local, em Nova York, nos Estados Unidos. O compromisso ainda não aparece na agenda oficial do brasileiro, mas foi confirmado por sua assessoria de imprensa.

O presidente Lula teria recebido uma série de pedidos de veículos estrangeiros durante sua passagem em Nova York, nos Estados Unidos, segundo assessores. A escolha pela PBS se deu por ser uma das maiores redes de tv aberta do país.

Lula chegou a Nova York no início da noite de domingo, dia 21, para discursar na 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), amanhã, dia 23. O momento guarda elevada expectativa por ser a primeira vez que o petista pode estar cara a cara com o presidente dos EUA, Donald Trump, desde que os americanos impuseram tarifa de 50% aos produtos brasileiros. Eles podem, contudo, não se cruzar uma vez que há diferentes acessos à Assembleia Geral da ONU.

A entrevista à PBS é o primeiro compromisso da agenda de Lula em Nova York nesta segunda-feira. Na sequência, ele tem um encontro com o diretor-executivo da TikTok, Shou Zi Chew, às 11h no horário local (12h no horário de Brasília).

À tarde, o presidente brasileiro participa da Conferência Internacional de Alto Nível para a Solução Pacífica da Questão da Palestina e a Implementação da Solução de Dois Estados, na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), a partir das 15h no horário local. Neste domingo, 21, Canadá, Reino Unido, Austrália e Portugal anunciaram o reconhecimento da Palestina. Já o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, divulgou comunicado em que diz que "não haverá um Estado Palestino".

No fim da tarde, Lula ainda se reúne com o Rei Carl XIV Gustaf e a Rainha Sílvia da Suécia, em encontro marcado para as 18h, no horário local.