Lula 'ainda não reconhece vitória de Maduro' e cobra explicações sobre eleição na Venezuela

O presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta quinta-feira (15/8), que “ainda não reconhece" a vitória de Nicolás Maduro na Venezuela. Segundo ele, Maduro deve explicações para o Brasil e para o mundo. A vitória do presidente venezuelano foi proclamada no dia 29 de julho pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela, órgão responsável pela apuração. As declarações de Lula foram dadas em entrevista à Rádio T FM, do Paraná.

O presidente brasileiro defende que "não quer se comportar de forma apaixonada ou precipitada" sobre os resultados das eleições na Venezuela. Ainda descreveu a relação com o país como “deteriorada”, devido à situação política atual. Lula reforça a importância de apresentar as atas com o resultado da eleição e diz que o CNE deveria apresentar o resultado publicamente.

“Não é fácil e não é bom que um presidente da República de um país fique dando palpite sobre a política de um presidente de outro país. Eu mantenho relações com a Venezuela desde quando tomei posse em 2002, tive muita relação com o [Hugo] Chávez [...]. E essa relação ficou deteriorada porque a situação política lá está ficando deteriorada na Venezuela", diz Lula.

O representante brasileiro também afirma que entrará em contato com Maduro, mas não mencionou quando isso deve ocorrer. "Eu quero o resultado, se tiver, vamos tratar. O Maduro ainda tem seis meses de mandato, só termina ano que vem. Se ele [Maduro] tiver bom senso, ele poderia fazer uma conclamação ao povo da Venezuela, quem sabe até convocar novas eleições, estabelecer um critério de participação de todos os candidatos, criar um comitê eleitoral suprapartidário, que participe todo mundo, e deixar que entrem olheiros do mundo inteiro para ver as eleições", prosseguiu.