Parlamentares paraenses se manifestam sobre eleição na Venezuela

Até a tarde desta segunda-feira (29/7), apenas os parlamentares paraenses do Partido Liberal (PL) haviam se pronunciado sobre a declaração de vitória de Nicolás Maduro pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela. Entre eles, os deputados federais Éder Mauro, Joaquim Passarinho e Delegado Caveira, e os estaduais Toni Cunha e Rogério Barra.

Nas redes sociais, Passarinho defendeu a democracia, e contextualizou dizendo que, apesar da declaração da vitória de Maduro, "a oposição denunciou fraude na votação e se declarou vitoriosa, alegando que recebeu 70% dos votos".

"A comunidade internacional pediu transparência na contagem dos votos. Que o povo venezuelano encontre um caminho para a democracia", escreveu.

Éder Mauro também utilizou suas redes sociais e criticou o resultado das eleições na Venezuela. Em uma postagem no Instagram e no X (antigo Twitter) nesta tarde, logo após a notícia se espalhar pela mídia, ele afirmou:

“Venezuela e Brasil: A democracia relativa e o vergonhoso sistema podre nas Eleições. QUE DEUS TENHA PIEDADE DOS POVOS!”, disse.

Rogério Barra compartilhou uma versão traduzida para o portugues da publicação de Javier Milei no X, na qual “denuncia a fraude na vitória Nicolás Maduro”. O presidente da Argentina disse não reconhecer a vitória de Maduro.

“Os venezuelanos optaram por acabar com a ditadura comunista de Nicolás Maduro. Os dados anunciam uma vitória esmagadora da oposição e o mundo espera que [ele] reconheça a derrota após anos de socialismo, miséria, decadência e morte”, diz Milei, sendo repostado por Barra.

Toni Cunha manifestou sua insatisfação com a posição do governo brasileiro. Em uma publicação com uma matéria da Agência Brasil intitulada “Brasil saúda eleição da Venezuela e diz aguardar publicação das atas”, ele comentou:

“Deprimente é vergonhosa a posição do governo brasileiro. Mas o que esperar dessa gente? Eles são iguais”

O Delegado Caveira compartilhou um vídeo em que o vencedor de uma corrida de atletismo atira com uma arma de fogo contra seus adversários para ganhar. Na legenda, ele escreveu:

“Qualquer semelhança não é mera coincidência”, sugerindo uma alegoria à suposta fraude eleitoral na Venezuela.

Itamaraty diz que aguarda dados

O Ministério das Relações Exteriores se manifestou dizendo que aguarda a publicação dos dados pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela e cobrou transparência na apuração. Embora tenha saudado o "caráter pacífico" do pleito, o governo destacou a necessidade de uma verificação imparcial dos resultados para garantir a legitimidade da eleição.

A autoridade eleitoral venezuelana afirmou que Maduro conquistou 51% dos votos, enquanto pesquisas de boca de urna independentes apontavam uma vitória significativa da oposição. Até o momento, nem o governo dos Estados Unidos nem outros países reconheceram oficialmente o resultado das eleições venezuelanas.