Edmundo González se autoproclama presidente da Venezuela

Edmundo González, principal opositor de Nicolás Maduro, se autoproclamou presidente da Venezuela nesta segunda-feira (5/8). A oposição contesta os resultados do pleito realizado no dia 28 de julho.

A autoproclamação ocorre após alguns países do mundo, liderados pelos Estados Unidos, considerarem Edmundo González vencedor da eleição. Uma contagem paralela de votos realizada pela oposição diz que González venceu Maduro com 67% dos votos, contra 30% do presidente.

No comunicado assinado por González e Corina Machado, eles afirmam que “Maduro se recusa a reconhecer que foi derrotado” e pediram para que os militares venezuelanos que se coloquem “ao lado do povo” e que impeçam um golpe de Estado que Maduro estaria executando.

VEJA MAIS

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)