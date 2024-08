Líder da oposição da Venezuela diz que Maduro se "entrincheirou" com principais comandantes

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, disse nesta terça-feira (13/8) que o presidente Nicolás Maduro "se entrincheirou" com os principais comandantes militares para permanecer no poder após eleições presidenciais questionadas pela comunidade internacional.

Em uma entrevista virtual com a imprensa de Colômbia, Equador e Peru, Machado convocou os venezuelanos e cidadãos de todo o mundo a se manifestarem no sábado em um protesto para fazer "respeitar" as eleições, das quais ela acredita que o vencedor foi o candidato da oposição Edmundo González.

"O que Maduro escolheu foi se entrincheirar no alto comando militar, é o que lhe resta", disse Machado, contra quem a promotoria abriu uma investigação por "incitar policiais e militares" à desobediência civil.

A líder da oposição disse que representantes de "100 cidades" de todo o mundo confirmaram que acompanharão milhares de venezuelanos em uma manifestação pacífica no próximo sábado.

"Maduro avaliou incorretamente suas opções e é preciso pressioná-lo para que entenda que sua melhor opção é aceitar os termos de uma transição negociada", disse ela.

"O povo está pronto para mostrar sua força", acrescentou.