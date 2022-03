Leonardo DiCaprio doa R$ 50 milhões para exército da Ucrânia

A agência de notícias "Ukrinform", informou nesta terça-feira (8) que o ator norte-americano Leonardo DiCaprio, cuja avó materna nasceu onde hoje é a cidade de Odessa, fez uma doação de US$ 10 milhões (R$ 50 milhões) para as Forças Armadas Ucranianas. As informações são do portal IG.

A quantia repassada pelo astro auxiliará o exército ucraniano na guerra contra a Rússia e nos esforços humanitários realizados no país europeu. Segundo a agência, citando a "GSA News", esta é a maior doação individual feita à Ucrânia desde o início da invasão russa.

Assim como diversas outras estrelas, o ator, que participou de diversos filmes de sucesso, como "Titanic" e "O Regresso", condenou o ataque da Rússia, que teve início em 24 de fevereiro. Ele também expressou solidariedade ao povo ucraniano.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)