Leia a íntegra de carta do Rei Charles III recebida por cacique Raoni

Foi entregue ao cacique Raoni Metuktire, durante celebração do líder indígena, no Xingu, no Mato Grosso, uma carta enviada pelo rei Charles III, do Reino Unido.

Quem entregou o documento a Raoni foi a vice-embaixadora do Reino Unido no Brasil, Melanie Hopkins. Charles III reconheceu, em 2009, a atuação do líder indígena Raoni Metuktire na preservação da Amazônia e proteção dos povos originários.

Leia a carta na íntegra:

“Caro Cacique Raoni,

Fiquei muito entusiasmado em saber que a organização britânica “Global Canopy” está dando suporte ao evento em julho deste ano para honrá-lo por seus feitos globais memoráveis e para encorajar a próxima geração a seguir seu impressionante exemplo. Sua voz tem sido fundamental no Brasil, e no mundo, em esforços para preservar a Amazônia e em seu apoio aos direitos de todos os povos indígenas.

Durante minha própria visita à Amazônia, em 2009, testemunhei em primeira mão os profundos impactos do desmatamento e das mudanças climáticas na floresta tropical e nos povos e comunidades indígenas que ali residem. Também me lembro com apreço de nosso encontro no mesmo ano no magnífico Jardim Botânico do Rio de Janeiro, onde conversamos sobre o desejo compartilhado de ver a Amazônia protegida, e o prazer que mais tarde tive em recebê-lo na Clarence House.

Também fico contente que o Reino Unido tenha conseguido apoiar este evento por meio do Programa REDD+ para Pioneiros (REM), que conta com um de seus focos no fortalecimento de governanças indígenas e no apoio aos meios de subsistência de povos indígenas em seus territórios.

Envio meus melhores votos a você e a todos os povos indígenas do Brasil.

Charles R”

Reconhecimento

A vice-embaixadora do Reino Unido no Brasil, Melanie Hopkins considera a atuação de cacique Raoni ampla, muito além do território nacional, além de considerar fundamental seu papel.

"O cacique Raoni tem uma trajetória fundamental de conscientização da humanidade em relação aos direitos e à situação dos povos indígenas. O impacto da atuação dele vai além do Brasil. Eu mesma, que nasci numa região rural do Reino Unido, tomei conhecimento de sua história", afirmou.

"Foi ótimo participar desse momento de celebração da vida dele. Quando penso em Raoni, penso numa liderança que é capaz de levar a luta dos povos indígenas para o mundo inteiro”, continuou vice-embaixadora.