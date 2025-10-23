Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Leão XIV e Rei Charles III rezam juntos em gesto não feito desde ruptura religiosa há 500 anos

A ideia é estreitar as relações entre a Igreja Anglicana e a Igreja Católica

Estadão Conteúdo

O rei Charles III e a rainha Camilla rezaram nesta quinta-feira, 23, com o Papa Leão XIV em uma visita histórica ao Vaticano para estreitar as relações entre a Igreja Anglicana e a Igreja Católica.

No momento de rezar com o pontífice, o monarca britânico e Camilla sentaram-se em tronos dourados no altar elevado da Capela Sistina, em frente ao "Juízo Final" de Michelangelo, enquanto o Papa Leão XIV e o arcebispo anglicano de York presidiam um serviço ecumênico.

O evento marcou a primeira vez desde a Reforma que os líderes das duas igrejas cristãs, divididos há séculos por questões que agora incluem a ordenação de mulheres sacerdotes, rezaram juntos.

A música que acompanhava refletia uma herança musical anglicana e católica compartilhada: hinos eram cantados por membros do coro da Capela Sistina e por membros visitantes de dois coros reais: o coro da Capela de São Jorge do Castelo de Windsor e o coro infantil da Capela Real do Palácio St.James.

Caso Jeffrey Epstein

A visita ao Vaticano ocorre em meio a um contexto delicado para o monarca britânico, pois seu irmão Andrew enfrenta novas e comprometedoras revelações no caso do escândalo sexual de Jeffrey Epstein.

Na sexta-feira, 17, o Príncipe Andrew renunciou ao uso do seu título real, o Duque de York, completando uma queda em desgraça que começou há quase seis anos com uma desastrosa entrevista televisiva sobre suas ligações com o criminoso sexual condenado Epstein. O príncipe, de 65 anos, já havia sido afastado desde 2019 dos atos públicos da família real devido ao caso.

O escândalo que há muito tempo persegue o irmão do rei foi retomado esta semana, após a publicação de um livro de memórias de Virginia Giuffre, acusadora de Epstein. Andrew negou as alegações de Giuffre.

O Palácio de Buckingham e o governo do Reino Unido estão sob pressão para retirar formalmente de Andrew seu ducado e título principesco, e expulsá-lo da mansão de 30 cômodos perto do Castelo de Windsor, onde ele mora.

Visita para fortalecer os laços entre duas igrejas

Os anglicanos se separaram da Igreja Católica em 1534, quando o rei inglês Henrique VIII teve seu casamento anulado. Embora os papas tenham construído relações calorosas com a Igreja da Inglaterra e a Comunhão Anglicana em geral, durante décadas, em um caminho rumo a uma maior unidade, as duas igrejas permanecem divididas.

O culto na Capela Sistina, no entanto, marcou um novo passo histórico em direção à unidade e incluiu leituras e orações focadas no tema unificador de Deus, o criador.

Mais tarde, nesta quinta-feira, o rei Charles III também recebe formalmente um novo título e reconhecimento em uma basílica pontifícia que mantém fortes laços tradicionais com a Igreja da Inglaterra, a Basílica de São Paulo Fora dos Muros. O título de "Confrade Real" é um sinal de comunhão espiritual sendo retribuído pelo monarca britânico: Leão XIV recebeu o título de "Confrade Papal da Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor".

Na basílica, o monarca britânico receberá uma cadeira especial decorada com seu brasão, com a exortação em latim "Ut Unum Sint" (Que sejam um), o mantra da unidade cristã. A cadeira permanecerá na basílica para uso do rei Charles III e seus herdeiros, disseram autoridades.

O cardeal Vincent Nichols, arcebispo católico de Westminster, disse que a visita do rei britânico fortalece o relacionamento estabelecido pela rainha Elizabeth II, que veio a Roma seis vezes durante seu reinado, incluindo durante o Ano Santo de 2000.

"O Papa Leão XIV e o rei Charles III reunidos diante de Deus em oração é um exemplo de uma cooperação genuína e profunda", disse ele à Associated Press. Ele lembrou que o rei Charles III aceitou seu papel constitucional como governador supremo da Igreja da Inglaterra, "mas também seu papel na proteção da liberdade religiosa e do importante papel da fé na sociedade em todo o seu reino".

A visita ocorre poucas semanas após a eleição da primeira mulher arcebispa de Canterbury , Sarah Mullally. Ela não se juntou ao rei e à rainha no Vaticano, pois ainda não havia sido formalmente empossada como líder espiritual da Igreja da Inglaterra. Em seu lugar, estava o arcebispo de York, o Reverendíssimo Stephen Cottrell.

Visita ocorre em meio a tensões na Comunhão Anglicana

Enquanto o rei lida com as tensões internas relacionadas ao escândalo Epstein, a eleição de Mullally agravou as tensões dentro da Comunhão Anglicana no exterior. A Comunhão Anglicana tem mais de 85 milhões de membros espalhados por 165 países, sendo o arcebispo de Canterbury considerado o "primeiro entre iguais" entre seus bispos. Mas, após a nomeação de Mullally, um cisma de longa data na Comunhão Anglicana parece estar próximo de uma ruptura definitiva.

Uma organização de primatas anglicanos conservadores - que representa a maioria dos membros da comunhão, principalmente na África - anunciou que está rejeitando todos os vínculos burocráticos que historicamente conectaram a Comunhão Anglicana.

A Global Fellowship of Confessing Anglicans (Irmandade Global de Anglicanos Confessantes, em livre tradução), conhecida como Gafcon, diz que está formando uma nova estrutura, embora afirme que ela representa a histórica Comunhão Anglicana em uma forma "reordenada".

A declaração denunciou as posições de afirmação LGBTQ de alguns setores da Comunhão Anglicana como precipitantes da ruptura, uma referência às posições assumidas pela Igreja da Inglaterra e pela Igreja Episcopal dos Estados Unidos. Mas seguiu de perto outra declaração da Gafcon lamentando a nomeação de Mullally, afirmando que muitos acreditam que apenas homens podem ser bispos e rejeitando seu cargo como um ponto definidor da unidade anglicana.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LEÃO XIV

REI CHARLES III

REZA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Avião cai e explode durante decolagem na Venezuela; duas pessoas morreram

23.10.25 10h13

MUNDO

Avião cai durante decolagem e tripulantes morrem na Venezuela; veja vídeo

O acidente com a aeronave PAY1, com matrícula YV1443, aconteceu no Aeroporto de Paramillo, em Táchira, próximo à fronteira com a Colômbia

23.10.25 9h09

Lula defende comércio em moedas locais e reforça aliança com a Indonésia

23.10.25 7h33

Presidente da Indonésia agradece apoio do Brasil à adesão do país ao Brics

23.10.25 7h33

MAIS LIDAS EM MUNDO

TRÁFICO SEXUAL

Cantora do The Voice é morta na Tailândia após cair em golpe de emprego falso; órgãos são vendidos

Vera Kravtsova, de 26 anos, foi vítima de tráfico sexual e teve seus órgãos removidos após sequestro

19.10.25 17h11

Inacreditável!

Homem faz operação para reduzir 'nariz gigante' e voltar a beijar a esposa; veja o antes e depois

Gerard McAliece, de 68 anos, sofre de rinofima, doença rara que provoca crescimento exagerado do nariz

14.10.25 23h00

homicídio doloso

Menina de 2 anos morre após ser esquecida no carro; pai estava jogando e vendo pornografia

Criança foi encontrada sem vida dentro de veículo a 42°C; homem teria se distraído com videogame e bebida alcoólica

17.10.25 17h29

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda