Ladrões roubam 200 tênis, mas todos eram apenas do pé direito

Três ladrões invadiram uma loja de tênis em Huancayo, Peru, no último domingo (30) à noite, em um roubo que terminou de forma inusitada. Os criminosos roubaram 220 tênis, mas todos eles eram do pé direito. A loja, que foi inaugurada há alguns meses, oferece uma ampla variedade de calçados de marcas reconhecidas.

Os ladrões agiram entre as 2h30 e as 3h30 da madrugada, arrombando os cadeados da porta da loja. As câmeras de segurança próximas registraram toda a ação. Os criminosos tentaram abrir as portas pela primeira vez, mas não conseguiram. Eles saíram e voltaram alguns minutos depois com mais ferramentas, mas a segunda tentativa também não deu certo.

Finalmente, por volta das 3h30, os ladrões entraram na loja com um triciclo como veículo de carga para levar os 220 tênis direitos, avaliados em quase 14 mil dólares (mais de 69 mil reais). Depois de revirar a loja em busca dos calçados, eles fugiram.

A proprietária da loja, uma mulher de 37 anos, chegou ao estabelecimento e percebeu que os cadeados haviam sido arrombados. Ela informou a polícia da Divisão de Investigação Criminal (DIVINCRI) de Huancayo. Durante a investigação, a polícia descobriu que os ladrões levaram uma hora para entrar na loja.

Apesar de não ter havido violência física, o roubo acabou sendo uma operação caótica e inusitada. Como os ladrões levaram apenas pés direitos dos tênis, a mercadoria roubada não pode ser comercializada. A polícia espera que os criminosos ainda tenham a mercadoria em sua posse na cidade.