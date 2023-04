Mulher tem mochila roubada e trocada por outra contendo caneta valiosa: 'Se deu mal'

A gerente de uma marca de cosméticos teve sua mochila furtada no último dia 21 em um hotel na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo. Ao perceber que sua bolsa havia sido trocada por outra "vazia", Sheila Ribas decidiu escrever um bilhete para o criminoso em sua página do LinkedIn intitulada "Carta aberta ao ladrão da minha mochila".

Segundo Sheila, a mochila - que continha um notebook avaliado em R$ 4 mil, pertencente à sua empresa - foi substituída por outra bolsa mais valiosa do que a sua, onde havia apenas duas canetas, uma Parker e uma Montblanc, que juntas somam mais de R$ 5 mil.

Na publicação, Sheila revelou que está em busca do dono da caneta Montblanc, que geralmente representa uma grande conquista, uma promoção ou um presente de alguém especial. A Montblanc está com o número de série da caneta, o que pode ajudar na identificação do proprietário. "Ainda com esperança", disse a gerente em sua postagem.

Sheila disse que quer transformar essa experiência negativa em algo positivo e bonito. Ela acredita que pode reverter esse acontecimento desagradável em uma coisa boa e quebrar a corrente de "bad vibe". "Sim, seu ladrão, você é bastante tolo. Você me levou um notebook de R$ 4 mil e me deixou com R$ 5.067. Você, ladrão, acho que se deu mal. Mas me ensinou uma lição: eu posso reverter essa corrente de tristeza em uma coisa boa e bela", diz ela na postagem.

O caso chama a atenção para a importância de estar atento aos seus pertences, principalmente em locais com grande circulação de pessoas. O hotel não se pronunciou sobre o caso.