Ladrão fica preso em duto ao tentar invadir estabelecimento; Defesa Civil fez o resgate

Um homem foi preso pela Polícia Militar do Paraná após tentar invadir um estabelecimento e ficar preso em um duto de exaustão do local. O caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 2 de fevereiro, no município de Nova Londrina (PR).

O homem, de 27 anos, precisou ser resgatado pela Defesa Civil, que utilizou cordas e outras ferramentas para retirá-lo do duto. Segundo o portal Nova Londrina News, após revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o preso, que foi encaminhado para um hospital onde foi realizado atendimento médico. Veja o vídeo:

Ladrões atrapalhados

Este não é o primeiro caso de um ladrão atrapalhado que se deu mal. Segundo informações do portal Vip Social, um homem de 25 anos disparou acidentalmente contra as suas partes íntimas durante tentativa de assalto a clientes de um banco, em Itapema, Santa Catarina. Ele teria fugido do local após o disparo e deu entrada em um hospital, onde foi detido pela polícia.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)