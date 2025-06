Kuwait acompanha países da região e fecha espaço aéreo após ataque do Irã a bases dos EUA

O Kuwait anunciou o fechamento temporário do espaço aéreo do país, em meio a tensões causadas por ataque do Irã a alvos americanos no Oriente Médio.

A decisão seguiu medida semelhante de Catar e Bahrain, depois que os iranianos disparam mísseis contra a base americana nos arredores de Doha. Iraque e Emirados Unidos também suspenderam o fluxo de aeronaves, de acordo com o site de monitoramento FlightRadar e com relatos na imprensa.

"As autoridades competentes afirmam que esta decisão se insere no contexto da manutenção dos mais altos níveis de segurança, à luz dos desenvolvimentos regionais", informou a autoridade de aviação civil do Kuwait em publicação no X.

Paralelamente, a companhia aérea egípcia Air Egypt informou ter suspendido voos para cidades localizadas no Golfo Pérsico "até que a situação se estabilize".