Kim Jong Un, da Coreia do Norte, supervisiona testes de 'drones suicidas'

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, viu novos "drones suicidas" decolarem e destruírem alvos de teste, incluindo um tanque falso, e pediu aos pesquisadores que desenvolvam inteligência artificial para veículos não tripulados, disse a imprensa estatal nesta segunda-feira (26/8).

Kim visitou o Instituto de Drones da Academia de Ciências de Defesa da Coreia do Norte no sábado e assistiu a um teste bem-sucedido de drones que identificaram e destruíram corretamente alvos designados após voarem por diferentes rotas predefinidas, segundo a agência de notícias estatal KCNA.

Kim pediu a produção de mais drones suicidas para serem usados na infantaria tática e em unidades de operações especiais, como drones de ataque suicida subaquáticos, drones de reconhecimento estratégico e de ataque multiuso, de acordo com a KCNA.

Também conhecidas como "munições vagantes", essas armas têm sido amplamente utilizadas na guerra na Ucrânia e no Oriente Médio.

As "munições vagantes" normalmente podem ficar no ar, prontas para atacar antes que um alvo específico seja localizado, em seguida atingindo o alvo com uma ogiva embutida.

As fotos divulgadas pela imprensa estatal mostraram pelo menos quatro tipos diferentes de drones, alguns dos quais lançados com o auxílio de pequenos motores de foguete antes que suas hélices assumissem o controle.

Quando perguntado sobre as semelhanças visuais entre alguns dos drones norte-coreanos e o ZALA Lancet da Rússia e o Shahed projetado pelo Irã, que também é usado pela Rússia, o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse que é necessária uma análise mais aprofundada.

"Entendemos que alguns presentes (drones) foram dados em uma troca entre a Coreia do Norte e a Rússia no passado... Precisamos analisar várias medidas para ver se elas melhoraram o desempenho", disse um porta-voz do JCS em um briefing.

A Coreia do Norte, com armas nucleares, tem laços estreitos com a Rússia e o Irã e um histórico de cooperação militar com ambos.

O Ministério da Unificação de Seul disse que foi a primeira vez que Pyongyang revelou drones suicidas.

Vários drones norte-coreanos cruzaram a fronteira com o Sul em 2022 e até chegaram a entrar brevemente em uma zona de proibição aérea ao redor do gabinete presidencial de Seul, antes de voltar atrás.

A Coreia do Sul disse que implantará armas a laser para abater drones norte-coreanos neste ano, tornando-se o primeiro país do mundo a implantar e operar essas armas nas Forças Armadas, e alguns arranha-céus em Seul possuem armas antiaéreas em seus telhados.

A Coreia do Sul e os EUA deram início aos exercícios militares anuais de verão (do hemisfério norte) na semana passada, incluindo treinamentos de respostas a drones norte-coreanos.