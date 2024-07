Kim Jong-un prepara filha adolescente para sucedê-lo, afirma Inteligência sul-coreana

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, prepara sua filha adolescente para sucedê-lo na quarta geração da dinastia comunista à frente do país, afirmou nesta segunda-feira o Serviço de Inteligência Sul-coreano (NIS).

Kim costuma aparecer desde 2022 com sua filha, Kim Ju Ae, sugerindo que quando chegar a hora ela poderá substitui-lo, segundo o informe apresentado aos deputados sul-coreanos.

O regime norte-coreano "prepara explicitamente Kim Ju Ae como herdeira [política] e isso indica que é a pessoa com maior probabilidade de sucedê-lo", declarou a parlamentar Lee Seong-kweun.

Segundo o NIS, Kim Jong-un pesa "cerca de 140 kg", um "sobrepeso significativo" que o expõe a "um elevado risco de sofrer de doenças cardíacas", disse a deputada.

Kim, conhecido como fumante inveterado, apresentou sintomas de pressão alta e diabetes quando chegou aos 30 anos, acrescentou.

O NIS indicou que o regime norte-coreano tenta avaliar a reação da população a uma possível ascensão de Kim Ju Ae, a quem a imprensa estatal se refere com o título honorífico de "hyangdo", reservado a líderes importantes ou sucessores no poder.

O NIS, no entanto, admitiu a possibilidade de surgirem outros possíveis herdeiros, afirmou o deputado sul-coreano Park Sun-won.

Antes de 2022, a única confirmação da existência de Kim Ju Ae veio do americano ex-astro da NBA Dennis Rodman, que afirmou que a conheceu durante uma visita à Coreia do Norte em 2013.

As autoridades sul-coreanas indicaram inicialmente que o líder norte-coreano e sua esposa, Ri Sol Ju, uma ex-cantora que supostamente se casou com ele em 2009, tiveram um filho em 2010 e que Ju Ae nasceu mais tarde.

Mas em 2023, o Ministro da Unificação afirmou que o governo sul-coreano não "conseguiu confirmar a existência" do filho de Kim Jong-un.

Kim Jong-un, provavelmente nascido em 1983 ou 1984, ainda não tinha 30 anos quando sucedeu a seu pai Kim Jong-il em dezembro de 2011. Sua irmã Kim Yo Jong também é considerada uma personalidade influente.

A Coreia do Norte é governada desde 1948 pela dinastia Kim, também chamada "linhagem Paektu", em homenagem ao nome de uma montanha sagrada considerada o berço do povo coreano e onde, segundo a propaganda oficial, nasceu Kim Jong-il, filho do fundador da dinastia Kim Il-sung.