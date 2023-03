Kiev e várias regiões da Ucrânia são bombardeadas pela Rússia; foram 81 mísseis, segundo Zelensky

Várias cidades da Ucrânia, inclusive a capital, Kiev, foram bombardeadas pelas Rússia, na madrugada desta quinta-feira (9), de acordo com as autoridades ucranianas. "O inimido lançou 81 mísseis", afirmou o presidente do país, Volodymyr Zelensky, em suas redes sociais. Além de Kiev, as principais regiões atingidas foram Kharkiv, no leste, e Odessa, no sul.

De acordo com o governo da Ucrânia, os alvos dos mísseis foram instalações de infraestrutura, especialmente usinas de energia. A mídia local informou ainda que falta eletricidade e água para parte da população.

Este foi o primeiro ataque do tipo em semanas. Sirenes de ataque aéreo soaram por toda a Ucrânia. De acordo com o governador de Odesa, houve danos graves em instalações de energia e também em edifícios residenciais.

Em Lviv, pelo menos quatro civis - dois homens e duas mulheres - morreram, segundo o chefe da administração militar, Maksym Kozytskyi.