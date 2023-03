Lula conversa por vídeo com o presidente da Ucrânia e reforça proposta para diálogo pela paz

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversou com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, por meio de videoconferência, nesta quinta-feira (2). Durante a reunião, Lula reforçou a proposta para criar um grupo de países neutros que possam intermediar o diálogo pela paz, apelidado de "clube da paz".

Desde que a Rússia invadiu o território da Ucrânia há pouco mais de um ano, o país vive uma guerra que se arrasta e se tornou um dos principais problemas geopolíticos do mundo. A proposta para o grupo de países em prol do diálogo tem sido uma das bandeiras de Lula no cenário externo.

O presidente brasileiro afirmou em seu Twitter que "reafirmou o desejo do Brasil de conversar com outros países e participar de qualquer iniciativa em torno da construção da paz e do diálogo. A guerra não pode interessar a ninguém". Na semana passada, o vice-ministro de Relações Exteriores da Rússia, Mikhail Galuzin, afirmou que o Kremlin está estudando a proposta de Lula.

Convite para que Lula vá à Ucrânia

Durante a reunião, Zelensky reforçou o convite para que Lula visite a Ucrânia e se reúna pessoalmente com ele. Lula já afirmou que o Brasil é um país de paz e não quer tomar partido na guerra do leste europeu, mas sua posição firme e conciliadora dá ao país condições diplomáticas de liderar o processo.

VEJA MAIS

Na semana passada, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução que reivindica a "retirada imediata" das tropas russas da Ucrânia e condena a invasão ao país. O documento contou também com uma contribuição brasileira em dois de seus parágrafos.