Kenguru: conheça o 1º carro elétrico criado para pessoas com deficiência; vídeo

Foi lançado, este mês, o primeiro carro elétrico, 100% projetado para Pessoas com Deficiência (PCD), especificamente com paraplegia. O nome do automóvel é Kenguru. Foi desenvolvido pelo engenheiro húngaro Istvan Kissaroslaki e financiado pela advogada norte-americana Stacy Zoern, que é PCD. Entenda como funciona o veículo.

VEJA MAIS

Como funciona o Keguru, carro elétrico criado para pessoas com deficiência?

Kenguru tem capacidade para acomodar um motorista. É compacto, leve, fácil de dirigir, espaçoso e confortável. Para entrar, segundo o site Razões para Acreditar, é preciso clicar em um botão para que o painel traseiro se levante e a rampa se estenda.

O automóvel tem um guidom para controlar o veículo, modelo parecido como uma motocicleta. Possui, ainda, botões para acelerar ou frear sem usar os pés. O Kenguru também possui um mecanismo de travamento de cadeira de rodas que não permite que o carro dê partida até que ela esteja presa.

Qual o diferencial do Keguru, carro elétrico criado para PDCs?

O Keguru carro é considerado uma scooter e não requer carteira de motorista em alguns países.

Como foi a criação do Keguru, carro elétrico criado para PDCs?

A advogada norte-americana Stacy Zoern, que sofre com uma condição neuromuscular e usa a cadeira de rodas desde pequena, procurava por um veículo elétrico. A advogada encontrou o protótipo do Kenguru na internet. Entrou em contato com o criador. Com a oportunidade de financiamento, Istan mudou a empresa, da Hungria, para o Texas, nos Estados Unidos, onde a finalizou o modelo.

Qual a velocidade do Keguru, carro elétrico criado para PDCs?

Os automóveis têm uma velocidade máxima de 45 km/h e 70 a 110 km.

Qual o valor do Kenguru, carro elétrico criado para PDCs?

O automóvel ainda não está sendo vendido no Brasil, porém o carro custa por US$ 25 mil – cerca de R$ 122 mil - nos países autorizados.

Atualmente o maior desafio da empresa é conseguir financiamento para atender a demanda. O próximo objetivo de Istvan é fazer um modelo maior, que possa acomodar cadeiras de rodas mais robustas. O modelo permitirá que motoristas com menos força na parte superior do corpo operem o veículo.

Assista ao vídeo do Keguru: