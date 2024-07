Kamala se manifesta sobre mulher negra morta em casa nos EUA: 'merecia estar segura”

Nesta quarta-feira (24/07), a vice-presidente e pré-candidata à presidência dos Estados Unidos pelo partido Democrata, Kamala Harris, comentou sobre o assassinato de Sonya Massey, uma mulher negra, de 36 anos, baleada em sua casa por um policial de Illinois. Kamala afirmou que “Sonya Massey merecia estar segura”. O policial que atirou foi demitido e está atualmente preso sem direito à fiança.

VEJA MAIS

“Sonya Massey merecia estar segura. Depois que ela ligou para a polícia pedindo ajuda, ela foi tragicamente morta em sua própria casa nas mãos de um policial que jurou proteger e servir”, comentou a vice-presidente.

Kamala disse que ela e seu marido, Doug Emhoff, “enviam força e orações à família e aos amigos de Sonya, e nos juntamos a eles no luto por sua morte sem sentido”.

A vice-presidente disse, ainda, que seus pensamentos estavam nas “comunidades de toda a nossa nação cujos pedidos de ajuda são frequentemente recebidos com suspeita, desconfiança e até mesmo violência”.

Kamala, após assistir o vídeo, comentou que “as imagens perturbadoras divulgadas ontem confirmam o que sabemos pelas experiências vividas por muitos. Temos muito trabalho a fazer para garantir que nosso sistema de justiça faça jus ao seu nome”.

“Neste momento, em homenagem à memória de Sonya e à memória de muitos outros cujos nomes talvez nunca saibamos, devemos nos unir para alcançar reformas significativas que promovam a segurança de todas as comunidades”, complementou a pré-candidata.

Na segunda-feira (23/7), um vídeo de 36 minutos da câmera corporal da polícia, foi divulgado publicamente. As imagens mostram dois delegados do xerife do condado de Sangamon respondendo ao chamado da casa de Sonya Massey, um pouco após a meia-noite do dia 6 de julho, após ela ligar para reportar um possível “assaltante” em sua casa em Springfield.

Ao entrarem na casa, Sean Grayson, um delegado que desde então responde a três acusações de assassinato em primeiro grau, e outro delegado falaram com Sonya. Ao avistar uma panela de água fervente no fogão de Sonya, Grayson ordenou que ela a removesse.

Mas quando Sonya se moveu em direção ao fogão, a interação rapidamente aumentou. O vídeo mostra o seguinte diálogo: “Para onde você está indo?”, ao que um dos delegados respondeu: “Para longe da sua água quente e fumegante”. Sonya, então, disse: “Para longe da água quente e fumegante? Ah, eu te repreendê-lo em nome de Jesus”.

Grayson é ouvido respondendo: “É melhor você não fazer isso, ou eu juro por Deus que vou atirar na sua cara, porra”. Ele, então, saca sua arma de fogo e aponta para ela, enquanto a mulher se abaixa com as mãos para cima e diz: “Sinto muito”. “Largue a porra da panela!”, gritam os dois delegados, antes de Grayson disparar três tiros. Um delegado diz “tiros disparados” e chama os serviços médicos de emergência.