Democratas vão oficializar candidatura de Kamala e companheiro de chapa até 7 de agosto

O comitê de regras do Partido Democrata concordou, nesta quarta-feira, com um plano para nomear formalmente Kamala Harris como candidata à Presidência já no dia 1º de agosto, antes da convenção do partido, marcada para 19 a 22 de agosto em Chicago, com Kamala escolhendo um companheiro de chapa até 7 de agosto.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Trump diz que será mais fácil derrotar Kamala e que está pronto para debate]]