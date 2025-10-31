Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Justiça dos EUA ordena uso de recursos contingenciais para Trump pagar benefícios alimentares

Estadão Conteúdo

Um juiz federal ordenou nesta sexta-feira, 31, que a administração Trump acesse fundos de emergência para pagar benefícios federais de assistência alimentar, um dia antes de eles serem suspensos devido à paralisação do governo.

O juiz John McConnell, de Rhode Island, emitiu a ordem durante uma audiência, afirmando que estava instruindo o Departamento de Agricultura dos EUA a usar fundos de contingência para pagar benefícios sob o Programa de Assistência Nutricional Suplementar (Snap, na sigla em inglês).

"Não há dúvida e vai além do argumento que danos irreparáveis começarão a ocorrer, se já não ocorreram", disse McConnell, nomeado por Obama.

A ordem pode ajudar a aliviar temporariamente uma crise iminente para milhões de americanos, resultante do impasse entre republicanos e democratas em um projeto de lei para financiar o governo e encerrar a paralisação.

O Snap, um programa anteriormente conhecido como cupons de alimentos, ajuda 42 milhões de americanos pobres e deficientes a comprar alimentos. Varejistas e fabricantes também contam com as vendas resultantes dos gastos do benefício.

O governo federal inicialmente disse, antes da paralisação, que continuaria pagando os benefícios do Snap usando fundos de emergência. Mas, em um memorando de 24 de outubro, o USDA afirmou que os fundos de contingência não estavam "legalmente disponíveis" para pagar os benefícios do Snap a partir de 1º de novembro.

(*Fonte: Dow Jones Newswires)

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, Sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/JUSTIÇA/RECURSOS/BENEFÍCIOS ALIMENTARES
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Cachorro Chernobyl

VÍDEO: Cães com pelo azul brilhante são flagrados em Chernobyl

Após a viralização de imagens de cães com pelos azulados em Chernobyl, diversas especulações surgiram sobre as causas da coloração; ONG esclarece o possível motivo

31.10.25 17h04

feminicídio

Brasileira é morta a facadas na Itália; companheiro é principal suspeito e foi preso

O suspeito teria chegado a ligar para a polícia após a morte de Jessica para dizer que queria tirar a própria vida

31.10.25 16h28

reconhecimento

Alexandre Silveira: viajei com o presidente Lula e pude ver o entusiasmo do mundo com o Brasil

Silveira disse que as riquezas brasileiras precisam ser reconhecidas, e que a COP 30 será uma vitrine para o País

31.10.25 14h32

guerra nuclear

ONU alerta que risco de guerra nuclear está 'alarmantemente alto'

O Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares (CTBT) proíbe todas as explosões nucleares

31.10.25 13h03

MAIS LIDAS EM MUNDO

HISTÓRIA MACABRA

Ator pornô é condenado a prisão perpétua por matar e esquartejar dois homens no Reino Unido

Uma das vítimas foi golpeada na cabeça com um martelo. Já o outro homem foi esfaqueado várias vezes no torso, rosto e pescoço.

24.10.25 15h33

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

SENHA ROUBADA

Mega vazamento expõe mais de 180 milhões de senhas

Banco de dados de 3,5 terabytes divulgado por especialista em cibersegurança revela uma das maiores violações de credenciais já registradas

27.10.25 11h55

À DERIVA

VÍDEO: grupo de orcas afunda barco de família durante travessia pelo Oceano Atlântico

Família francesa foi resgatada por pescadores após horas à deriva; especialistas dizem que comportamento dos animais não é considerado ataque deliberado

24.10.25 19h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda