Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Justiça dos EUA libera sob fiança brasileira ligada à porta-voz da Casa Branca

O Departamento de Segurança Interna havia anteriormente classificado Ferreira como uma "imigrante ilegal criminosa" e afirmou que ela havia sido presa por agressão, alegação negada por seu advogado

Estadão Conteúdo
fonte

Bruna Ferreira, de 33 anos, residente de longa data em Massachusetts, divide a guarda de um filho de 11 anos com seu ex-noivo, Michael, irmão de Karoline Leavitt (Reprodução)

Uma juíza de imigração dos Estados Unidos ordenou nesta segunda-feira, 8, a libertação de Bruna Ferreira, brasileira que tem laços familiares com a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, de um centro de detenção do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês). A juíza Cynthia Goodman concedeu liberdade a Bruna mediante o pagamento de uma fiança de US$ 1.500, enquanto ela continua a lutar contra sua possível deportação.

Bruna, de 33 anos, residente de longa data em Massachusetts, divide a guarda de um filho de 11 anos com seu ex-noivo, Michael, irmão de Karoline Leavitt. Ela dirigia para buscar o filho em New Hampshire quando foi presa por agentes do ICE em Revere, Massachusetts, em 12 de novembro. Ferreira foi posteriormente transferida para o centro de detenção na Louisiana de onde a juíza ordenou sua libertação mediante o pagamento da fiança.

"Argumentamos que ela não representava perigo nem risco de fuga", disse o advogado de Bruna, Todd Pomerleau, em uma mensagem de texto. "O governo concordou com nosso argumento e em nenhum momento alegou que ela era uma imigrante ilegal criminosa, renunciando ao direito de apelação."

O Departamento de Segurança Interna havia anteriormente classificado Ferreira como uma "imigrante ilegal criminosa" e afirmou que ela havia sido presa por agressão, alegação negada por seu advogado.

Nem o departamento nem a secretária de imprensa da Casa Branca responderam aos pedidos de comentários da Associated Press. Anteriormente, a Casa Branca havia divulgado uma declaração dizendo que Bruna não falava com Karoline há anos e que ela nunca havia morado com o seu filho - Bruna nega essa versão.

Pomerleau disse que sua cliente foi para os EUA ainda criança e posteriormente se inscreveu no programa Ação Diferida para Chegadas na Infância (DACA), a política da era Obama que protege imigrantes levados para os EUA quando crianças. Ele disse que ela estava em processo de solicitação de um green card.

Karoline Leavitt cresceu em New Hampshire e concorreu, sem sucesso, a uma vaga no Congresso pelo estado em 2022, antes de se tornar porta-voz de Trump em sua campanha de 2024 e, posteriormente, juntar-se a ele na Casa Branca.

*Com informações da Associated Press.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/IMIGRAÇÃO/BRASILEIRA/PARENTE/ PORTA-VOZ/CASA BRANCA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

guerra

Zelenski se reúne com Starmer, Merz e Macron para discutir negociações de paz Rússia-Ucrânia

Os líderes europeus adotaram postura favorável a Kiev antes da reunião, em uma tentativa de fortalecer a posição ucraniana diante da crescente pressão do presidente dos EUA, Donald Trump.

08.12.25 14h03

Terremoto no Japão de magnitude 7,6 desencadeia tsunami; danos ainda são avaliados

08.12.25 12h58

Belém, na Cisjordânia, volta a acender árvore de Natal em meio a trégua na Faixa de Gaza

08.12.25 10h43

MUNDO

Colômbia: presidente diz que corpos achados no mar podem ser de vítimas de bombardeio dos EUA

Petro já havia acusado Washington de violar a soberania colombiana e de matar um pescador durante operações militares

08.12.25 8h03

MAIS LIDAS EM MUNDO

TENSÃO

Trump deu ultimato para Maduro deixar o poder na Venezuela, diz jornal

A ligação foi vista como o último esforço de evitar um confronto direto.

01.12.25 15h22

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

TRÀGICO

Premonição? Influenciadora faz post sobre 'sofrer acidente' horas antes de morrer; entenda

A jovem costumava publicar vídeos radicais com sua mototoclicleta nas mídias sociais

02.12.25 12h24

Justin Bieber indiano

Acabaram as chances! Homem mais bonito da Índia se casa com a própria prima

Suraj Chavan publicou fotos da cerimônia tradicional nas redes sociais e confirmou que está “oficialmente comprometido”

05.12.25 21h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda