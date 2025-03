Jovem vandaliza carro errado em vingança contra ex-namorado: 'Diabo'

Uma tentativa de vingança por uma dívida de US$ 700 (cerca de R$ 3,5 mil) terminou em prisão e vergonha nas redes sociais para Evelina Fabianski, de 18 anos, na última quarta-feira (26). A jovem da Florida, nos Estados Unidos, foi acusada de vandalizar o carro errado enquanto tentava atacar o ex-namorado, no último dia 26 de fevereiro. O caso, investigado pelo Escritório do Xerife de Volusia, chamou atenção pelo erro absurdo e pelas mensagens ofensivas pintadas no veículo, incluindo a palavra “Devil” (Diabo).

Segundo as autoridades, Evelina e uma amiga de 16 anos teriam jogado ovos e pichado um Infiniti preto na cidade de Deltona, acreditando ser o carro do ex-namorado. A cena foi caótica: ovos quebrados escorriam pelo para-brisa e pela porta do motorista, enquanto letras amarelas e *emojis* de rosto sorridente cobriam a lataria.

Só havia um problema: o carro não era do ex. Era do vizinho dele. “Ops, carro errado”, brincou o Escritório do Xerife de Volusia em postagem no Facebook, que viralizou com críticas ao deslize da jovem.

VEJA MAIS

Prisão e evidências

Imagens de câmeras corporais obtidas pela imprensa local mostram o momento em que os policiais abordam as jovens. A amiga de Evelina, supostamente “coberta da cabeça aos pés” em tinta amarela, tentou fugir gritando: “Não estou envolvida!”.

No carro das adolescentes, os agentes encontraram:

Latas abertas de Four Loko (bebida alcoólica com teor de 8% a 14%);

Uma garrafa vazia de Crown Royal;

Mais de 20 gramas de maconha;

Uma lata de spray amarelo.

“Vocês precisam ser mais discretas, porque foram péssimas. Pintaram o carro errado!”, ironizou um dos policiais durante a abordagem.

Consequências

Evelina Fabianski foi presa após confessar o ato e liberada no mesmo dia, após pagar fiança. Ela enfrenta acusações de:

Dano patrimonial;

Contribuição à delinquência de menor;

Posse de álcool por menor de 21 anos;

Direção sob influência de álcool.

A adolescente de 16 anos não teve a identidade revelada, mas o caso deve seguir à Justiça da Infância.

Reações nas redes sociais

O post do Escritório do Xerife de Volusia no Facebook recebeu centenas de comentários ridicularizando a situação. Um usuário escreveu: “Se era o ex-namorado, como ela não sabia que carro ele dirigia? Vergonha!”. Outro brincou: “Agora todos sabemos por que ela é ex-namorada”.