Jovem rouba Lamborghini de R$ 1 milhão, mas bate o carro horas depois

O ladrão de uma Lamborghini Huracán conversível, ano 2016, avaliada em R$ 1 milhão, roubou o veículo, mas o abandonou quatro horas depois, após bater o carro ao ser perseguido por policiais. O crime aconteceu em Nova Iorque, na sexta-feira (13).

De acordo com a imprensa local, os suspeitos pelo crime estão foragidos.

Dono do carro de luxo, o empresário Ekim Kaya, disse à polícia que estava dirigindo por uma avenida quando teve seu retrovisor arrancado por dois homens em uma moto. Ele pediu a identidade dos jovens para que ele pudesse acionar o seguro, mas os jovens se desesperaram.

De acordo com o empresário, eles diziam: 'Minha mãe vai me matar, eu vou para a cadeia'.

Ainda segundo a vítima, os jovens ofereceram cerca de R$ 500 pelo conserto. O preço real seria de cerca de R$13 mil, fora a mão de obra.

Foi quando os motociclistas teriam iniciado uma briga e agredido o empresário com socos e chutes. Nesse momento, um dos jovens entrou no veículo e fugiu. Ekim disse que o ladrão se atrapalhou com a engrenagem do veículo para dar a partida. O comparsa fugiu de moto.

A polícia de Nova Iorque foi acionada e começou uma perseguição, com o uso até de helicóptero. Mas em poucos segundos, o ladrão despistou os policiais. Quatro horas depois, o veículo foi encontrado abandonado e com a frente danificada.

Os jovens seguem como procurados pela polícia.

O carro, comprado há dois meses, não tem destino certo, afirmou a vítima.