Jovem pronuncia 'mãe, eu te amo' seis meses após ser declarado com morte cerebral

Lewis Roberts, de 19 anos, surpreendeu toda a equipe médica e familiares ao recobrar a consciência e pronunciar "mãe, eu te amo, você é a melhor", seis meses depois de ser declarado com morte cerebral. A recuperação é vista como um milagre pela família. As informações são do O Globo.

Desde o dia 13 de março, o jovem está internado no Hospital Universitário Royal Stoke, no Reino Unido. Ele sofreu ferimentos graves na cabeça ao ser atropelado por uma van. Quatro dias depois do acidente, exames indicaram morte cerebral, o que fez a equipe médica começar a organizar a doação de órgãos, conforme acordado com a família. Ele foi mantido ligado às máquinas por mais um dia e, poucas horas antes da cirurgia, voltou a respirar sozinho. Desde então, Lewis vem sendo cuidado na mesma unidade de saúde.

No último dia 18 veio o grande avanço, ele conseguiu pronunciar suas primeiras palavras, gerando comoção entre os familiares. "Queremos gritar para todos ouvirem. É a melhor sensação de todos os tempos. Lewis acabou de falar suas primeiras palavras com minha mãe. Depois de seis meses e três semanas sem dizer nada, Lewis disse não apenas uma palavra, mas uma frase inteira. Ele disse: 'Mãe, eu te amo; você é a melhor', de forma tão clara como o dia. Como vocês podem imaginar, mamãe está chorando muito", contou a irmã, Jade Roberts.

Segundo ela, o rapaz está progredindo bem e já consegue executar comandos com a mão quando solicitado. Apesar da melhora, a família precisou ficar longe de Lewis devido um paciente que está na mesma área testar positivo para covid-19. "É uma preocupação enorme para todos nós agora e uma tortura não poder estar com Lewis pelo que vai parecer uma vida inteira para nós", declarou a irmã.

Para ajudar nas despesas de saúde, a família do jovem montou uma vaquinha que, até o momento, já arrecadou R$ 37 mil. Os entes queridos agradeceram todos que estão ajudando na batalha.