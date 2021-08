Jovem descobre traição por reflexo em foto que companheiro mandou; entenda

Uma mulher de 26 anos descobriu que seu companheiro estava com outra por conta de um reflexo em uma foto que ele lhe enviou. Kayla Paeth, que mora perto de Chicago, viralizou no TikTok por compartilhar a foto enviada a ela por seu companheiro. Com informaçoes do jornal Daily Mirror.

Kayla percebeu algo suspeito na foto: no reflexo de uma superfície brilhante, o homem parecia estar ao lado de outra mulher. O vídeo em que ela mostra como descobriu a traição foi visto 840 mil vezes.

A imagem mostra um fogão com duas bocas acesas, supostamente para mostrar à jovem que ele ficaria em casa para jantar naquela noite.

No entanto, embora ele possa estar mesmo em casa, não estava sozinho. Kayla deu um zoom em uma superfície brilhante atrás do fogão, e viu o reflexo das mãos de outra pessoa segurando um telefone.

A jovem apontou o que pareciam ser longas unhas brancas, pulseiras em um pulso, um anel e o que ela deduziu ser um relógio. “É preciso fazer melhor, cara”, escreveu a jovem no vídeo.