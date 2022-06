Jovem com umbigo protuberante viraliza ao compartilhar aceitação do corpo

Em uma campanha de aceitação do próprio corpo, uma jovem identificada como Chi tem viralizado na internet ao compartilhar diariamente vídeos exibindo orgulhosamente o seu umbigo, que tem uma protuberância.

Longe de se esconder, Chi dança alegremente de top e short no Tik Tok e Instagram. Nas publicações, ela ressalta a importância de amar a si mesmo e da autoconfiança no seu verdadeiro eu. A exposição sem medo da influencer tem ganhado o coração dos seus seguidores, que costumam interagir nos posts para ressaltar a beleza da jovem. "Você é linda em todos os sentidos e esse umbigo é o toque final da sua beleza", disse um dos seus fãs em uma publicação que já conta com mais de 3 milhões de visualizações.

Influencer com umbigo pretuberante. (Foto: Reprodução / Instagram)

Internautas questionam o que seria a protuberância no umbigo

Além dos elogios, muitos usuários questionam o que teria ocasionado a protuberância no umbigo de Chi, mas a influencer não costuma divulgar informações sobre o caso. "O médico provavelmente não cortou o cordão umbilical direito quando ela nasceu, então cresceu assim, o mesmo aconteceu com minha prima", disse um usuário do Tik Tok em um dos vídeos. "Parece uma hérnia umbilical que não foi tratada",opinou outro.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)