Jeffrey Dahmer do Brasil? Saiba quem é o brasileiro detido em Portugal transportando carne humana

Begoleã Fernandes, de 26 anos, é o brasileiro preso na última segunda-feira (27) suspeito de carregar carne que seria de origem humana na mala, enquanto tentava embarcar no Aeroporto Internacional de Lista, em Portugal, com destino a Belo Horizonte (MG).

Fernandes teria levantado suspeitas do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) por apresentar um cartão de identidade italiano e portar documentos em nome de outras pessoas.

Quem é o brasileiro detido em Portugal transportando carne humana?

O caso começou chamar atenção, quando uma interação nas redes sociais de Begoleã, a qual ele diz ter ingresso no curso de odontologia, uma pessoa chama-o de “aprendiz de Jeffrey Dahmer”, em referência a um assassino em série dos Estados Unidos que matou 17 homens, entre 1978 e 1991.

Segundo as redes sociais do brasileiro detido em Portugal transportando carne humana, Begoleã frequentou a Escola Estadual Waldomiro Mendes de Almeida, em Matipó, Minas Gerais. É solteiro e depois de terminar o ensino médio, foi aprovado em odontologia, em 2018, no Centro Univértix.

No Facebook, ele contou que trabalhou em uma empresa em Matipó, mas não especificou o nome do lugar, muito menos a função. Ainda na descrição do perfil, colocou que mora em Amsterdã, na Holanda.

Em seu perfil, Begoleã colocou que desde 2020 até o presente trabalha em funções muito distintas em diferentes lugares: é pintor, marceneiro e metalúrgico na Rota 262.

Já no Twitter, onde é ingresso desde 2013, ele mostrou que é torcedor do Atlético Mineiro.