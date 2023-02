Brasileiro é preso com pacotes de carne humana em aeroporto de Lisboa

Um brasileiro, de 26 anos, foi preso na noite de segunda-feira (27) enquanto tentava embarcar no Aeroporto Internacional de Lisboa, em Portugal, com destino a Belo Horizonte (MG). Os policiais do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) encontraram pacotes com carne que seria de origem humana na bagagem de porão homem.

A descoberta só foi possível porque Begoleã Fernandes, natural da cidade de Matipó, em Minas Gerais, apresentou um passaporte italiano falso na chegada à capital portuguesa, onde faria apenas uma conexão.

A ausência dos dados do passaporte de Begoleã no sistema informatizado dos países que formam a União Europeia despertou a desconfiança nos agentes. Os guardas do SEF decidiram revistar a bagagem despachada na capital holandesa, que seria apenas recebida em Belo Horizonte.

Eles encontraram sacos com pedaços de carne e descobriram que o brasileiro era procurado por homicídio e suspeita de canibalismo em um crime ocorrido em Vegasstraat, na noite de domingo (26). O brasileiro estava fugindo às pressas, já que a polícia da Holanda estava à procura dele.

Ao norte de Amsterdã, outro brasileiro, identificado como Alan Lopes, um açougueiro de 21 anos, foi morto em casa, onde morava com a mãe e os irmãos. A principal suspeita da polícia holandesa é que o autor do crime seja Begoleã.

Na mala do mineiro também foram encontradas roupas sujas de sangue, faixas hospitalares e os pacotes com material biológico que foram enviadas para análise. O suspeito foi conduzido sob escolta policial ao Hospital Santa Maria, na freguesia de Alvalade, em Lisboa, para tratar de um ferimento grave na mão. Em seguida, ele foi liberado e está à disposição do Tribunal de Relação, que deve autorizar em poucos dias a extradição do brasileiro para o país onde é procurado.

